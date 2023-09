Danilo parla da leader e su Allegri: “Ci condivido molte cose…”

Nella lunga intervista al Cds, Danilo ha parlato a 360° del mondo Juve . Ma in particolar modo si è soffermato su mister Allegri : "Con Max condivido moltissime cose, è leale, diretto, pochi giri di parole (...) vuole soprattutto vincere perché se nel calcio non vinci non ti diverti". Su Pogba: "Mi dispiace molto per Paul. Gli sono sempre stato vicino, non lo abbandono proprio adesso".

Come capitano della Juve dice: "Ci sono giorni in cui in allenamento non vinco un contrasto (...) ma quando vedo quella maglia qualcosa dentro di me succede. E' una questione di responsabilità individuali e collettive. CI sono momenti in cui guardo la fascia al mio braccio e avverto uno stimolo in più". Infine sull'ex capitano bianconero, con un paragone al proprio futuro: "Io voglio che la decisione di smettere sia mia e soltanto mia, spero di poterlo fare con un club quanto con la Nazionale".