Juve, Danilo: “Momento difficile, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

Intervistato al termine della partita contro l'Atalanta il difensore della Juve Danilo ha detto: "Noi lavoriamo durante tutta la settimana, proviamo le situazioni, ci mettiamo anche tanto impegno, tanto sacrificio: sappiamo che in questo momento le cose non stiano andando come dovrebbero, le responsabilità dobbiamo prendercele anche noi che siamo i più vecchi, che siamo dietro, nella retroguardia, è chiaro che tutta la squadra deve difendere come facciamo di solito, però è certo che è un momento difficile nella stagione".