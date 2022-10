Juve, Danilo: “Quando le cose si fanno difficili ci nascondiamo”

Al termine della partita contro il Maccabi Haifa il difensore della Juve Danilo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Difficile trovare una spiegazione in questo momento, non abbiamo parole. Dobbiamo provare a fare meglio e essere più squadra, trovare quella connessione che abbiamo perso. Io faccio fatica a pensare a un giocatore della Juventus nervoso, non riesco a capirlo. Negli ultimi tempi quando le cose si fanno difficili ci nascondiamo e cominciamo a lanciare la palla lunga. Non basta dire 'Noi siamo la Juventus'. Da quando sono arrivato qui ho sempre detto che si deve pensare partita dopo partita. Se si mette il focus troppo lontano si perde il senso. Non è scontato fare un passaggio corto: se non curiamo queste cose continueremo a fare risultati altalenanti come questi. Dobbiamo solo vergognarci e provare a migliorare".