Danilo: “Sono stati giorni difficili ma la Juve non muore mai”

"E' una vittoria importante, che ci dà un segnale di concretezza - ha continuato il difensore brasiliano. Abbiamo bisogno di quello, devono sempre essere gli altri a mollare prima di noi. Possiamo essere una squadra tosta e forte solo con uno spirito di sacrificio maggiore degli altri. Prima della partita ho detto che i primi a mollare dovevano essere loro, non noi. Questo risultato non cambia la stagione, ma è un piccolo passo nella direzione in cui vogliamo arrivare ".

Chiosa finale sul momento della Juve: "Da quando sono arrivato ho sempre sentito che 'la Juve non muore mai'. Non era una partita facile, c'era una grande carica psicologica. La cosa più importante è essere concreti, essere squadra e stare compatti. Dobbiamo avere bene in testa che ognuno ha bisogno d'aiuto, così pensiamo sempre al momento successivo della partita. Bonucci è entrato dandoci una grossa mano in un momento importante della partita e questo dimostra lo spirito che c'è in questa squadra. Dobbiamo tenere presente che questa partita deve essere un punto di riferimento per il futuro".