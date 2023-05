Juve, Danilo: “Fa male ed è triste, ma ci abbiamo provato fino alla fine”

Tra i vari protagonisti della Juventus intervenuti ai microfoni di DAZN in seguito alla partita contro il Siviglia, c'è il capitano della squadra bianconera. Danilo ha voluto prendersi la responsabilità, suddivisa con i giocatori più esperti della squadra, per il mancato passaggio del turno in Europa League. Ecco cosa ha detto il difensore bianconero: "Abbiamo giocato con personalità in un ambiente difficile. Poi ci sono i dettagli che fanno la differenza, come la loro esperienza nella competizione. Sono stati più bravi sotto porta. Chi ha più esperienza come me, Di Maria, Paredes e Cuadrado deve assumersi la responsabilità. Mentre i ragazzi più giovani devono avere tempo per migliorare e imparare. Noi dobbiamo sostenerli perché sono loro il futuro della Juve".