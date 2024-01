Juve, Danilo out perchè diffidato: Allegri pensa già all’Inter

Questa sera la Juve scenderà in campo contro l' Empoli ma Massimiliano Allegri sta già pensando al big match di settimana prossima contro l' Inter . I bianconeri avranno infatti la possibilità di fare uno scatto in avanti importante nel derby d'Italia: vietato sbagliare.

Per questo l'allenatore della Vecchia Signora per la prima volta sta pensando ai diffidati. In conferenza stampa ha infatti detto: "Ho qualche dubbio sugli esterni e in difesa dato che c'è Danilo diffidato".