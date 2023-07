Juve, Danilo: “Ci concentreremo su campionato e Coppa Italia”

Sulle parole dell'ex juventino Simone Pepe, intervenuto su La Stampa: "Non giocare le coppe può essere un vantaggio per la Juve? Sembra un paradosso, perché stare fuori dall’Europa è una cosa negativa per la Juve, ma non tutti i mali vengono per nuocere. I bianconeri ora avranno più tempo per preparare le partite, per recuperare le energie e per dare il massimo con un solo impegno alla settimana - spiega Pepe -. Questo è un vantaggio grande in un calcio dove non c’è mai sosta. L’ultima volta senza Europa nel 2011/12 vincemmo lo Scudetto con Conte? Cosa ricordo? La fatica (ride, ndr)".