Danilo nuovo capitano della Juve. Caressa: “E’ l’anima della squadra”

Contro l'Inter Danilo è stato scelto come capitano della Juve: il brasiliano è il cuore e l'anima della squadra

redazionejuvenews

Nella partita contro l'Inter più di qualche tifoso è rimasto sorpreso nel vedere Danilo con al braccio la fascia da capitano della Juve. Bonucci era in panchina, ma Cuadrado era normalmente in campo. Di solito il colombiano è sempre stata la seconda scelta per questo ruolo, ma per una partita importante come il derby d'Italia, Massimiliano Allegri ha scelto l'ex City e Real.

Una scelta più che comprensibile quella dell'allenatore bianconero, che ha deciso di scegliere il capitano non in base al numero di presenza con la maglia bianconera, ma per carisma. Danilo negli ultimi mesi è stato il faro della Juve, in campo e fuori. Sempre preciso e puntuale negli interventi quanto nelle interviste. Le sue parole sono state apprezzatissime dalla tifoseria: un giocatore umile, sincero e attaccato ai colori del club. In parole povere, un capitano.

Sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha confermato: "Danilo è l’anima di questa piccola rinascita della Juventus. Non è un caso che i risultati siano cambiati in campionato da quanto è stato riconosciuto come leader emotivo della squadra. Ha dimostrato in campo di essere un leader riconosciuto, tra l’altro con un po’ di DNA internazionale in sé, che è un po’ il DNA della Juventus".