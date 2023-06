90 minuti in campo per il difensore della Juve Danilo nella sfida tra Brasile e Guinea vinta 4-1 dai verdeoro

Dal suo arrivo a Torino Danilo si è dimostrato un giocatore decisivo in casa Juve , non solo sul terreno di gioco ma anche nello spogliatoio. Il difensore brasiliano è ormai una colonna portante della squadra , titolarissimo nella squadra di Allegri.

E altrettanto titolare lo è anche in nazionale, con cui ieri è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco nella sfida contro la Guinea.