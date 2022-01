La Juve ritrova Danilo: è lui il primo acquisto di gennaio

IL calciatore brasiliano è tornato dal lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, ed ora Massimiliano Allegri potrà tornare a contare su di lui

redazionejuvenews

La Juventus è entrata in scena nella CoppaItalia martedì sera, vincendo la partita contro la Sampdoria, ospite allo Stadium, per 4-1, grazie anche ad una prestazione convincente, che ha preparato al meglio i bianconeri alla partita di domenica sera contro il Milan, sfida importante per la classifica, con la squadra di Massimiliano Allegri che potrebbe accorciare sui rossoneri, al secondo posto, in caso di vittoria. Per la partita contro la squadra di Pioli, il tecnico toscano potrà contare su un importante ritorno, che già in Coppa Italia ha dato ottime risposte.

Dopo due mesi infatti, il difensore brasiliano Danilo è tornato in campo da centrale: un'ora sul rettangolo di gioco per riprendere confidenza con il terreno e con i compagni, con una gara ordinata e precisa, che lo ha visto uscire dopo sessanta minuti. Danilo è stato preferito dall'inizio al posto del giovane De Winter, probabilmente per sopperire alle tante assenze in difesa dei bianconeri. Allegri ha ritrovato così uno dei suoi uomini più importanti, che oltre al ruolo di centrale di difesa, può anche giocare in altre parti del campo, lasciando al tecnico molte possibilità di scelta.

Danilo è tornato in campo dopo due mesi, con l'ultima partita disputata che era stata quella contro la Lazio a Roma, quando dopo quindici minuti era stato costretto ad uscire per quella che poi si è rivelata una lesione di medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. Due mesi dopo il giocatore è tornato in campo, anche se sarà difficile vederlo titolare contro il Milan domenica sera: Allegri ha ritrovato un uomo importante per lo spogliatoio e ancora di più per la squadra, soprattutto per febbraio, quando rinizierà la Champions League. Danilo è pronto, ed ha esternato tutta la sua felicità sui social, dopo la partita contro olandese Sampdoria.

"È finito il tempo del riposo, ora si torna al lavoro. Bello tornare in campo coi miei compagni e aver conquistato la qualificazione! Forza Juve, avanti così!"