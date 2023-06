Juve, Damiani: “Vlahovic oggi non ha mercato, Chiesa deve maturare”

Sugli altri casi della Juve

Inoltre, il procuratore ha parlato anche di Paul Pogba e Adrien Rabiot: "Per Pogba non ci sono alternative. Non ha mercato, bisogna puntarci per forza. Bisogna recuperarlo e farlo diventare anche lui un nuovo acquisto. Se sta bene è ancora uno dei più forti. C'è il fatto che tanti infortuni in casa Juve e non è solo questione di sfortuna. C'è qualcosa che non funziona. Rabiot? Se chiede cifre folli vada dove vuole. Ha fatto molto bene l'ultimo anno, è cresciuto e diventato più continuo. Oggi è uno forte ma se chiede 10 mln netti vada altrove a prenderli. Sono cifre che oggi in Italia non si possono pagare, lo dice il mercato. Il nostro campionato non ci consente giocatori da 10-20 mln l'anno".