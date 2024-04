Juve, Damiani: “La Coppa Italia renderebbe la stagione meno negativa”

Intervistato per Radio Bianconera, Oscar Damiani ha parlato della stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “La stagione ancora aperta. In caso di trionfo in Coppa Italia, il giudizio sarebbe meno negativo, fermo restando l'enorme divario dall'Inter. La Juve ha alternato buone prestazioni a momenti difficili. Comunque sia non mi pare sia una grande squadra, lo era quando aveva giocatori di livello eccelso, ora ne ha pochi. Ci sono bravi elementi, ma senza campioni non vinci. Rispetto ad Allegri, dico intanto che è mio amico. Poi lo ritengo un grande allenatore, lui non gioca, in campo vanno i giocatori. Lui necessita di elementi in grado di fare la differenza comunque funzionali. Non so se Max rimanga o meno. In generale, la storia racconta che i ritorni solitamente sono difficili. In passato Allegri ha vinto tanto, ma non si è ripetuto. Dall'esterno difficile dare un giudizio, certo lui non è più quello di una volta, anche se resta un grande tecnico. Thiago Motta? Intanto mi piace come uomo, poi lo ritengo un grande allenatore. Attenzione però, non so se andrà via da Bologna, vediamo. Per la Juve sarebbe ideale, ma non sarà facile strapparlo alla società emiliana”.