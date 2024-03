Juve, Damascelli: “Allegri sarà punito per il suo sfogo. E’ stato maleducato”

Intervistato a Radio Radio, Tony Damascelli è ritornato sulle parole espresse dall'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri , nel post match della partita contro il Genoa . Ecco cosa ha detto: “Abbiamo visto una partita mediocre, come tutte quelle di quest’anno. Né più né meno dalla Juventus di Allegri . La Juve è stata pericolosa solo con Vlahovic e poi alla fine con il palo colpito da Kean . Sfogo in Tv? Mi risulta che Allegri sarà punito per questo".

Damascelli ha proseguito: "E' una pagina tristissima, Allegri è stato arrogante e maleducato. Ha perso il lume della ragione. Non ha senso la sua risposta, la domanda era logica e non aveva nulla di cattivo, posta tra l’altro da un giornalista che è stato direttore di testata e non il primo che capita. Questi vanno avanti così: credono di essere Dio in terra ma non lo sono”.