Juve e Dallas: segreti e peculiarità del luogo della seconda amichevole

Dallas è la nona città più popolosa degli Stati Uniti, la terza del Texas dopo Houston e San Antonio, una delle tappe più gettonate per coloro che decidono di percorrere il mitico Coast to Coast americano. Dallas è il cuore economico del Texas, pur non essendo la capitale (è Austin): il centro è caratterizzato da grattacieli ed edifici molto moderni, dove spicca ad esempio la Reunion Tower, torre di 171 metri che sostiene una grande sfera con all’interno un ristorante girevole e telescopi con attrezzature per una esperienza interattiva. Da vedere anche l’Old Red Courthouse, storico edificio di colore rosso con le caratteristiche torrette, costruito nel 1892.