Juve, dalla Spagna: Suso nel mirino dei bianconeri, ma…

Con la fine del mercato estivo, dalle parti di Siviglia si continua a discutere sull'operato della società. Il tecnico degli andalusi José Luis Mendilibar è stato protagonista di una stagione più unica che rara: dal suo arrivo ha fatto una sorta di 'miracolo' coronato dalla vittoria dell' Europa League , vinta in finale contro la Roma di José Mourinho. Giocatori come Suso Fernández hanno contribuito ad alzare il livello del collettivo rispetto all'inizio della stagione. E viste le sue qualità, diversi club si sono affacciati con interesse. Tra questi anche la Juventus . Ma facciamo un passo indietro. Approdato al Siviglia nell'inverno 2020, il giocatore ha vissuto diversi alti e bassi soprattutto durante la scorsa stagione. A complicare le cose il suo infortunio alla caviglia, che ha richiesto più tempo del previsto. Irriconoscibile sotto la guida di Julen Lopetegui , al quale è seguita la gestione Sampaoli , anche questa non del tutto positiva. È stato poi con José Luis Mendilibar che il classe '93 è riuscito finalmente a brillare nel finale di stagione, diventando uno degli uomini chiave con tre gol e cinque assist.

Sirene saudite e italiane per Suso

Nel mentre le scorse settimane -secondo Diario As- due squadre saudite hanno mostrato un interesse concreto per l'ingaggio di Suso. Tuttavia, alla fine lo spagnolo ha deciso di declinare entrambe le proposte e di restare in Liga. Secondo Relevo, all'offerta ricevuta per Rafa Mir si è aggiunto l'interesse della Juventus per Suso Fernández. Il portale sostiene che avrebbe potuto essere un'opzione per il club italiano se Kean o Chiesa fossero partiti.