Juve, dalla Francia: Igor Tudor vicino all’addio all’OM? Intanto…

Secondo RMC Sport, Igor Tudor potrebbe lasciare il Marsiglia . A breve si terrà un meeting tra le parti per stabilire il futuro del tecnico croato e fare chiarezza sulla sua situazione.

E i rumors che accostano l'ex giocatore bianconero alla Juve si fanno sempre più insistenti. Da una parte c'è Massimiliano Allegri che qualche giorno fa aveva ribadito: "Fosse per me resterei al 100%", dall'altra la società potrebbe pensare di dare vita ad un nuovo ciclo per partire con il processo di 'rifondazione'.