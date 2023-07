Ma il Real non è l'unica interessata. Oltre a Liverpool e Bayern Monaco, in Serie A ci sono sia Juventus che Napoli -nel caso arrivasse un'offerta monstre per Victor Osimhen- sul classe 2000. L'attaccante è stato valutato almeno 80 milioni dal Lille. La Juve è convinta del valore di David e punterebbe su di lui se arrivasse l'offerta giusta sia per Chiesa che per Vlahovic. Il nodo resta il prezzo: potrebbe innescarsi un'asta internazionale con base di partenza fissata ben oltre i 40 milioni.