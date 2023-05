Juve, dalla Francia: atteso l’annuncio dell’addio di Igor Tudor all’OM

Il tecnico croato (ed ex calciatore) ha disputato una buona stagione portando i francesi sul podio nonostante un percorso europeo non semplice. Una crescita esponenziale per gli uomini di Tudor e soprattutto costante (due vittorie sull'OL, una storica vittoria sul Paris Saint-Germain in Coppa di Francia, nove partite senza sconfitte all'inizio della stagione e sei vittorie di fila durante l'inverno). Tuttavia lo stesso non può dirsi per le ultime settimane con tre ko nelle ultime quattro di campionato (a Lens, a Lilla e a Brest).