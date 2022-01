Juve, la Curva Sud non ci sta: “ORA BASTA!” Duro attacco alle autorità

Con un posto sul proprio profilo Instagram la Curva Sud ha voluto manifestare tutto il proprio dissenso e amarezza

redazionejuvenews

Attraverso un comunicato sul proprio profilo Instagram personale la Curva Sud ha voluto manifestare tutto il proprio disappunto: "ORA BASTA! Ieri sera in occasione di Roma Juventus, in seguito alla decisione delle Autorità Competenti di impedire l'esposizione degli stendardi dei gruppi Secondo Anello e Primo Sud abbiamo subito l'ennesimo abuso ingiusto e ingiustificato! Visto il perdurare di tale divieto anche in occasione della prossima Supercoppa, la curva sarà "spenta" e saremo chiaramente surclassati da una tifoseria, quella nerazzurra, che sta preparando la finale in grande (coreografia, impianto acustico, etc...). Pur amareggiati per l'ennesimo tentativo di fermare la nostra passione, continueremo a sostenere la nostra amata Juve, perché come recitava un nostro striscione, noi siamo come la nostra fede, immortali.

Mercoledì a San Siro si giocherà appunto la finale di Supercoppa e non ci sarà permesso di introdurre i nostri vessilli, le nostre bandiere, i tamburi ed i megafoni, limitando così la nostra possibilità di sostenere la squadra in una partita così importante! Sugli spalti sarà ovviamente una sfida impari e questo è dovuto essenzialmente ad una dirigenza incompetente e traditrice che ormai da anni dimostra di rivolgerci un accanimento ingiustificato e non più tollerabile. Purtroppo ci siamo resi conto che non c'è alcuno spazio per il dialogo ma soltanto rinneghi e false promesse.

Noi ci divertiamo lo stesso e NON MOLLEREMO MAI ci spiace solo che le ripercussioni di questa bagarre ricadono sulla squadra e sul mister che quando possono godere della massima espressione del tifo come a Roma e a Bologna, raggiunge i migliori risultati! Da parte nostra, così come abbiamo sempre fatto, ci saremo con la nostra voce per far sentire il nostro amore la nostra gioia e la nostra rabbia per quello che da troppo ormai stiamo subendo! Resta il rammarico di poter offrire solo in parte il nostro supporto, quando invece avremmo voluto essere il loro 12" uomo in campo come nei tempi in cui la Juventus era sinonimo di vittoria e di grande tifo in tutta Italia!"