Juve, Cuccureddu: “Allegri era tra i migliori, Del Piero lo vedo sul campo”

Allenatore oltre che ex calciatore della Juventus , Antonello Cuccureddu ha affrontato a Radio Bianconera diversi temi riguardanti i bianconeri. In primo luogo, lo storico difensore ha dato la sua opinione sul clima che si respira attorno all'ambiente juventino dopo quanto accaduto nell'ultima stagione sportiva e non solo. Ecco cosa ha risposto: "In questo momento bisogna capire cosa stia succedendo, soprattutto a livello societario. A livello tecnico dico solo che vorrei sempre vedere la Juve ad alti livelli. Leggo i giornali e si capisce poco la situazione, non è facile. Vedo i tifosi frastornati. Si parla solo di tante altre cose extra-campo e non è bello. C'è un po' di delusione, l'importante è che se ne esca bene".

Su Allegri e Del Piero

Successivamente, Cuccureddu ha parlato di quelle che sono le ultime indiscrezioni in casa Juventus. La prima, la probabile conferma di Massimiliano Allegri alla guida della squadra; la seconda, l'eventuale ingresso in società di Alessandro Del Piero. Ecco l'opinione dell'ex calciatore bianconero: "Allegri era uno dei migliori fino a poco tempo fa. Si è vinto tanto con lui; poi ci sono dei momenti di pausa. Ora bisogna programmare, capire perché non si va più bene. Del Piero in società? Lo vedo più sul lato tecnico. Presidente o vice non lo so; deve stare sul campo. Poi se vuole fare il presidente tanto meglio. Lui come Boniperti? Me lo auguro, è un paragone che deve fare onore ad Alessandro".