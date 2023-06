Juve, Cucci: “Allegri? Non hanno i soldi per mandarlo via”

Italo Cucci ha parlato del futuro della panchina della Juventus sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. Per il giornalista non ci sarebbero le condizioni economiche in casa bianconera per pensare a un alternativa ad Allegri .

Inoltre, secondo Cucci la permanenza del tecnico toscano non sarebbe un male, anzi, il giornalista considera positiva la sua conferma. Ecco cosa ha detto: "Non hanno i soldi per mandarlo via. Io non lo manderei via, tutto sommato è quello che ha vinto più scudetti nella storia bianconera".