Juve, Cucchi: “Giustizia Sportiva frettolosa, non può funzionare così”

Ecco cosa ha detto: "Penalizzazione alla Juventus ufficializzata mentre la squadra stava per scendere in campo. Dopo aver cancellato il -15 in attesa di ridefinire la pena: -10. A due giornate dal termine del campionato. Tempi e modalità dicono che non può funzionare così. Lo ha rilevato persino Mourinho che "amico" della Juventus non si può certo definire".

Inoltre ha aggiunto: "La giustizia sportiva deve essere veloce? Non lo è stata. È stata frettolosa semmai. Tanto che motivazioni e penalizzazioni si sono dovute riscrivere da capo. Non è accettabile far vivere le montagne russe a giocatori e tifosi. E non è giusto nemmeno per il campionato. Non discuto le responsabilità dei dirigenti. Agnelli, Arrivabene, Cherubini e Paratici erano già condannati. È stato assolto Nedved insieme ad altri sei. Discuto tempi e modalità. La giustizia deve essere credibile oltre che veloce".