Juve, Cuadrado: “Il calcio è così. Voltiamo pagina e pensiamo alla Serie A”

Al termine della partita tra Juventus e Villareal Cuadrado è stato intervistato ai microfoni di Amazon Prime Video

Dopo la brutta sconfitta contro il Villareal Cuadrado è stato intervistato ai microfoni di Amazon Prime Video: "Penso che non ci siano spiegazioni, il calcio è così. Abbiamo fatto un buon primo tempo con molte occasioni, ma senza gol. Questo ci ha condizionati nel secondo tempo dove abbiamo cercato di far girare la palla per cercare spazi ma loro ci hanno puniti in ripartenza. Il calcio funziona così, ora pensiamo al campionato".