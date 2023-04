Juve, Cuadrado: “C’è rammarico, l’arbitro sarebbe dovuto andare al VAR”

Al termine della partita contro il Bologna, il giocatore della Juve Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sicuramente c'è rammarico perchè per noi era importante vincere. Abbiamo avuto tante occasioni ma alla fine non siamo stati letali in area di rigore. Dobbiamo essere arrabbiati perchè c'è stato un fallo chiarissimo e si sarebbe dovuto andare al VAR".