Juve, Cristiano Ronaldo in numeri: tutti i record del portoghese

La forza è uno dei marchi di fabbrica di Cristiano Ronaldo. Una lunga e gloriosa carriera fatta di gol e record. Ecco i suoi numeri: allo Sporting Lisbona mise a segno 5 gol in 31 presenze, al Manchester United su 346 partite ha messo a segno ben 145 gol, mentre al Real Madrid su 438 presenze i gol sono stati 450 (quasi uno a partita). Con la maglia della Juventus ha firmato 101 reti in 134 presenze. Infine con la maglia della nazionale portoghese in carriera sono stati 123 gol su 200 presenze. Quest'anno invece in Arabia Saudita 19 presenze e 14 centri.