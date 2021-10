News Juve / Crisi nera, tutto da rifare: ecco cosa può succedere ora

Dopo 10 partite, la Juve ha la difesa peggiore degli ultimi 33 anni (13 gol subiti), la peggior differenza reti nell'era dei 3 punti (+1), il secondo peggior attacco degli ultimi 13 anni (14 gol fatti). Inoltre ha 5 punti in meno rispetto alla Juve di Pirlo dello scorso anno (quando la vetta era a soli 6 punti di distanza) e addirittura 11 punti in meno rispetto a quella di Sarri, che era prima in classifica. Numeri che certificano una crisi che Allegri stenta ancora a risolvere. La cosa certa è che così non va e che qualcosa dovrà cambiare nel prossimo futuro: ecco dunque cosa potrebbe succedere a breve <<<