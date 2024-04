Juve, Criscitiello: “Giuntoli ha già fatto tutto con Thiago Motta”

Nel suo pezzo per Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Passando alle panchine, situazione calda a Bologna che continua a perdere punti pesanti da quando si è diffusa la notizia di un approdo di Thiago Motta alla Juventus. Giuntoli ha già fatto tutto, nei limiti, Allegri ne è consapevole e Motta non aspettava altro di giocarsi la carta della vita. Sartori, come sempre, non si fa cogliere impreparato e da due mesi sta studiando il profilo di Vanoli del Venezia. Allenatore con idee giuste e innovative che potrebbe proseguire a Bologna il lavoro di Motta".