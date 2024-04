Juve, Cribari: “Vi spiego la scelta di Felipe Anderdon al Palmeiras”

Intervistato per Il Corriere della Sera, Emilson Cribari ha parlato della scelta di Felipe Anderson di giocare al Palmeiras nonostante i presunti interessamenti della Juventus. Ecco le sue parole: "Ne sono convinto. Il c.t. Dorival Junior non segue la Lazio. Il Palmeiras invece ultimamente ha vinto più volte sia il campionato che la Libertadores, la Champions sudamericana. Qui ha più visibilità, penso che punti al Mondiale. In carriera questa gioia gli manca. In ottica nazionale il Palmeiras dà più visibilità pure della Juventus. Pure io tornai per la Nazionale, a me andò male. Adattarsi al calcio brasiliano, dopo anni in Europa, non è facile. Felipe non poteva fare scelta migliore".