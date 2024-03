Juve, valore della rosa in crescita: +50 milioni di euro

Come si può valutare la stagione di questa Juve? Se da una parte i bianconeri sono ormai ben distanti dallo scudetto, dall'altra Allegri può ancora centrare tutti gli obiettivi stagionali: centrare la qualificazione alla prossima Champions League e vincere la Coppa Italia. Come se non bastasse l'allenatore italiano è anche riuscito a valorizzare i giocatori in rosa: la Juve ora vale 50 milioni in più rispetto a inizio stagione. Ad aiutare questo dato c'è stata l'esplosione di Yildiz, così come la crescita di McKennie. Unici valori in negativo sono quelli di Kostic, così come ovviamente quelli degli squalificati Pogba e Fagioli.