Da Vlahovic a Carnesecchi: tutte le statistiche in vista di Juve-Cremonese

In vista del match tra Juve e Cremonese la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match

redazionejuvenews

In vista del match tra Juve e Cremonese la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: "La Juventus non ha mai perso in Serie A TIM contro la Cremonese (15G: 11V, 4N): tra le formazioni contro cui i bianconeri sono imbattuti nella competizione, solo contro il Piacenza hanno all’attivo più precedenti (16).

La Cremonese ha pareggiato due delle ultime tre sfide nel girone di ritorno di Serie A TIM contro la Juventus (1P), dopo che aveva perso tutte le precedenti quattro – nel parziale tuttavia non ha mai tenuto la porta inviolata.

La Juventus ha vinto tutti i sette precedenti interni in Serie A TIM contro la Cremonese, con un punteggio aggregato di 21-3; in particolare, quella dei grigiorossi è una delle cinque squadre che i bianconeri hanno affrontato almeno sette volte in casa nella competizione trovando sempre la vittoria, insieme a Foggia (11), Piacenza (8), Catanzaro (7) e Pisa (7).

La Juventus ha vinto 10 delle 13 gare interne di campionato da inizio ottobre ad oggi (1N, 2P), nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo in Serie A TIM (10 successi casalinghi anche per il Napoli).

Nessuna squadra ha pareggiato più gare in trasferta in questa Serie A TIM rispetto alla Cremonese (otto, come la Salernitana).

Con una vittoria, la Juventus diventerebbe la prima squadra capace di superare il traguardo dei 4800 punti in Serie A TIM (attualmente a 4798).

Considerando solo il girone di ritorno di questo campionato la Cremonese sarebbe fuori dalla zona retrocessione, i grigiorossi hanno infatti guadagnato 16 punti in 15 gare: cinque punti in più della terzultima nel periodo (Lecce, 11).

La Juventus (20) è la squadra che ha segnato più gol con calciatori nati a partire dal 2000 in questa stagione di Serie A TIM, dall’altra parte la Cremonese è a quota zero.

Dusan Vlahovic, a segno contro Lecce e Atalanta, potrebbe trovare la rete in tre presenze consecutive in Serie A TIM per la prima volta con la maglia della Juventus; in generale, non ci riesce nella competizione da dicembre 2021 (serie di sei in quell’occasione, in maglia viola).

Marco Carnesecchi della Cremonese è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei (80)".

(legaseriea.it)