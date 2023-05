Designato l’arbitro di Juve-Cremonese: dirige Chiffi, La Penna al VAR

In vista del match tra Juve e Cremonese, andiamo alla scoperta delle designazioni arbitrali per la sfida: arbitra Chiffi, La Penna al VAR

Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta la Juve si prepara a sfidare la Cremonese, match valido per la 35a giornata di Serie A. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà fondamentale vincere, ma la squadra di Ballardini ce la metterà tutta per portare a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza.