Juve-Cremonese, c’è anche il mismatch Allegri-Ballardini: il bilancio

La Juventus , nella trentacinquesima giornata di Serie A, affronterà la Cremonese , nel posticipo domenicale. Per i bianconeri, al netto poi di tutte le questioni extra-campo, la sfida sarà importante per conquistare un posto Champions, considerando che la Vecchia Signora è al momento seconda.

Nella partita, ci sarà anche un incontro nell'incontro, ovvero tra Ballardini e Allegri, infatti i due si sono scontrati in carriera diverse volte, ben 13, come confermato anche dal tecnico dei grigiorossi in conferenza: "Ci siamo incontrati e salutati spesso cordialmente, ma non lo conosco tanto. Chiaramente ha fatto una carriera straordinaria, si vedeva dagli inizi che era molto capace e l'ha dimostrato durante la sua carriera, ma purtroppo non ho aneddoti da raccontare".