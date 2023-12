Juve, Costacurta: “Vlahovic dovrebbe pensare più a segnare che…”

Ospite a Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic . Ecco le sue parole: "Poteva passare in vantaggio anche la Juve con Vlahovic . Soprattutto per tutte le persone a cui dice di stare zitti era una grande occasione, dovrebbe mostrare meno il dito e fare gol in quella occasione".

Costacurta ha proseguito: "Secondo me la Juventus continuerà a lottare per lo Scudetto fino in fondo, è una squadra molto compatta dove gli errori non vengono contemplati.Ci sono annate che vanno in una certa maniera ma il Napoli ha avuto tre occasioni per fare gol. Quindi alla Juventus sta girando bene? Sì ma non solo".