Juve, Corvino rivela: “Vlahovic non mai stato al meglio della condizione”

Intervistato da Tuttosport l'ex direttore sportivo della Fiorentina e ora al Lecce Pantaleo Corvino ha parlato di Dusan Vlahovic: “Credo stia pagando più le difficoltà fisiche e atletiche che le pressioni. Bisogna guardare la storia nella sua complessità. Dusan purtroppo è passato dalla Fiorentina alla Juventus e poi alla nazionale, ma non è mai stato al meglio della condizione. Ho visto un periodo in cui è stato fermo per affaticamento pubalgico. Nessun calciatore, se non sta bene, può esprimere la sua potenzialità. Anche ai mondiali si è visto, non poteva fare la differenza non essendo al top. Come non la poteva fare alla Juventus dove comunque, pur avendo problematiche fisiche, ha avuto un buono score".