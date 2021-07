Juve – Corvino: “Che soddisfazione vedere Chiesa campione d’Europa”

Pantaleo Corvino, ex dirigente viola, è stato intervistato da Sky Sport, dove ha parlato anche di Chiesa, talento della Juventus.

redazionejuvenews

Pantaleo Corvino, ex direttore generale della Fiorentina e attuale responsabile dell'area tecnica del Lecce, è stato intervistato da Sky Sport. "Nell'immediato sono diversi gli obiettivi che ci prefiggiamo - Ha rivelato l'ex Fiorentina - . Intanto quello di riuscire a ringiovanire la squadra, perché non rispecchia molto quello che sono le nostre linee guida. Il nostro club ha bisogno di riuscire ad avere un patrimonio tecnico importante per poter essere competitivo anche nel futuro. Poi l'obiettivo è quello di riportare il nostro territorio, il Salento, dove merita e lo faremo attraverso le idee e il nostro virtuosismo. Abbiamo scelto Baroni perché conosce bene la Serie B, ha la cultura del lavoro e le sue idee combaciano con le nostre. Abbiamo presentato due giovani islandesi, vengono da lontano ma è come se li avessi avuti vicini perché li seguo già dall'anno scorso. Ci daranno tante soddisfazioni".

Dopo la vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia di Roberto Mancini, Corvino non può che essere felice, come tutti gli italiani. Lui però può esserlo in maniera particolare: "La soddisfazione è aver visto la nostra Nazionale primeggiare con questo grande successo e tornare a essere campioni d'Europa. Ho gioito ancor di più sapendo che in quest'Italia hanno giocato cinque calciatori passati dalla Fiorentina in cui c'ero anche io come responsabile dell'area tecnica: Gollini che ho preso dalla Spal a 14 anni, Mancini, Chiesa Bernardeschi e Castrovilli".

Chiosa finale su Dusan Vlahovic, bomber serbo e trascinatore della Fiorentina nell'ultima stagione: "Ho sempre pensato avesse delle potenzialità straordinarie, ho accelerato la sua evoluzione. Poi dopo per esaltare ancor di più le sue doti massimali c'è bisogno anche di un contorno pari al suo valore". Alcune voci di mercato volevano il classe 2000 come nuovo attaccante della Juve, ma il prezzo alto e la conferma di Morata hanno allontanato questa ipotesi. che rimane comunque valida per il futuro.