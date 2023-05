Juve, corsa a tre per Milinkovic-Savic: ci provano anche…

Una situazione ancora poco chiara dalle parti di Formello dove si parla dell'addio di Milinkovic-Savic in maniera insistente da settimane, anche se manca di fatto l'ufficialità. E le parole del serbo -protagonista di una doppietta proprio ieri- al termine di Lazio-Cremonese sono state sibilline: "Ho un altro anno di contratto, ne parleremo a fine stagione . Adesso abbiamo ancora una partita". In biancoceleste dal 2015: 325 partite, 64 gol e 54 assist. Questi i numeri di Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione non brillante, nonostante tutto.

Il centrocampista classe '95 è seguito da tempo dalla Juventus soprattutto in vista della partenza di Adrien Rabiot. Ma oltre ai bianconeri la concorrenza è davvero fitta, sia in Italia che all'estero. In Serie A è corsa a tre: le milanesi e la Juve sembrano voler fare sul serio, anche se non manca qualche ostacolo. La società nerazzurra ha già in rosa centrocampisti di livello, ma uno come Milinkovic-Savic -che conosce bene Simone Inzaghi- farebbe gola anche all'Inter.