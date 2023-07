Juve, corsa a quattro per Morata, ma lui ha scelto: “Voglio la Roma”

Sul giocatore resta vivo anche l'interesse dell'Inter, del Milan e della Juventus (che già lo ha 'ospitato' in due fasi diverse), anche se i bianconeri restano in attesa della cessione di Federico Chiesa. Sullo sfondo rimane anche l'Arabia Saudita. Tuttavia l'intenzione del giocatore è chiara: "Voglio andare alla Roma". I giallorossi avrebbero pronto un quadriennale da 4,5 milioni netti (più bonus) a stagione. I Friedkin non hanno ancora dato il nulla osta in realtà: va ricordato che la proprietà non ama spendere per calciatori Over 30, anche se per Morata potrebbero fare un’eccezione (come rivela il Corriere dello Sport).