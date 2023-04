Juve, cori razzisti a Lukaku: individuati due responsabili. Uno bandito a vita

La sentenza del Giudice Sportivo ha decretato la chiusura della Tribuna Sud dello Stadium per la prossima gara di campionato casalinga, contro il Napoli, il 23 aprile. Una notizia che non è passata inosservata dalle parti della Continassa. Il club bianconero si è subito attivato, in collaborazione con la Digos, per individuare e punire i responsabili del gesto.