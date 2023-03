Juve, i cori un’iniezione di fiducia per Vlahovic: ora punta il Friburgo

Un palo dal dischetto spegne la gioia del ritorno al gol di Dusan Vlahovic , nel corso di Juventus -Sampdoria. E per gli attaccanti si sa: il gol è rimedio e variabile fondamentale per riacquisire fiducia. L'affetto dell'Allianz Stadium però dopo l'errore degli undici metri contro la Samp fa scappare un sorriso sul volto del serbo. " Dusan, Dusan " intonano forte dagli spalti i sostenitori bianconeri, un'inizione di fiducia per ritrovarsi ad alti livelli.

Eppure c'era andato vicino ma la traversa stronca sul nascere quel senso di liberazione. Deve ripartire da quel sorriso dopo l'errore dal dischetto per rimanere sereno come invoca il proprio allenatore. La sfortuna sta giocando la sua parte e Vlahovic non deve fossilizzarsi all'idea di forzare per sbloccarsi o rischia di diventare un'ossessione e in quanto tale poco propizia. Giovedì avrà modo di giocarsi le proprie carte in Europa League: il serbo partirà determinato per Friburgo e punta a lasciare il segno.