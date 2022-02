Coppa Italia, alla scoperta dei più grandi marcatori dei quarti di finale

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sui più grandi marcatori dei quarti di finale di Coppa Italia

Domani la Juventus affronterà il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia. In vista di questa importante partita il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento: " Morata esulta per il gol al Milan che vale la Coppa Italia del 2014-15. Lo stesso Alvaro a un minuto dal novantesimo aveva deciso i quarti di finale a Parma. Chi sono stati gli altri goleador del secondo turno a eliminazione diretta nelle ultime edizioni vinte?

Stephan Lichtsteiner è un vero specialista della Coppa Italia, come attesta questa foto nella quale con orgoglio e soddisfazione fa il segno di quante ne ha vinte consecutivamente. Particolarmente prezioso è il suo contributo nei quarti di finale del 2015-16. Lo svizzero si comporta da perfetto ex e colpisce la sua squadra di un tempo: il gol alla Lazio all'Olimpico ha anche un valore storico perché è il primo assegnato con la goal-line technology.

Dybala con la sua classica esultanza per la rete capolavoro che stappa Juventus-Milan del 2016-17: cross di Asamoah, colpo di tacco di Cuadrado e destro al volo della Joya che gela Donnarumma. Pjanic e Bacca fisseranno il punteggio finale sul 2-1 in un quarto di finale tra i più vibranti degli ultimi anni.

Felicità di gruppo per la rete che chiude di fatto il derby e vale l'accesso alla semifinale della Coppa Italia 2017-18. Una sfida sbloccata da Douglas Costa già nel primo quarto d'ora. A segnare il gol del 2-0 è Mario Mandzukic, che a tu per tu con Milinkovic-Savic inventa un morbido tocco per mettere la palla alle sue spalle. Prosegue così un cammino che vedrà la Juve trionfare con una serie di 5 vittorie consecutive, 10 gol fatti e neanche uno incassato.

Infine, il quarto di finale dell'anno scorso. Tra i tanti, quello con la Spal è il più facile, la Juve ha in sorte un avversario di categoria inferiore e non lo prende assolutamente sottogamba, chiudendo i primi 45 minuti già sul 2-0 grazie a Morata e Frabotta. Nella ripresa Kulusevski firma il tris e Chiesa segna il 4-0. Per Federico è la prova generale per il gol decisamente più importante che deciderà successivamente l'ultimo atto contro l'Atalanta". (Juventus.com)