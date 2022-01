Juve, i convocati per la Supercoppa: la situazione di Szczesny

In vista della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, ecco i convocati della Juve: 3 assenze pesanti e una questione da chiarire

redazionejuvenews

A pochi giorni dalla mirabolante vittoria contro la Roma la Juventus è subito pronta a scendere nuovamente in campo. Questa sera, infatti, i bianconeri affronteranno l'Inter nella finale di Supercoppa italiana, un Derby d'Italia mai così importante. Entrambe le squadre vorranno vincere a tutti i costi per portare a casa la coppa e dimostrare la propria superiorità sull'acerrima avversaria. Si prospetta una partita ricca di emozioni e gol: chi vincerà? Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato i convocati per la sfida contro l'Inter:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.

Tra gli assenti impossibile non notare l'infortunato Chiesa, Cuadrado e De Ligt, squalificati. Per sostituire l'esterno italiano Allegri avrà ben poche alternative, con Bernardeschi e Kulusevski che si candidano per una maglia da titolare al fianco di Morata. Dybala, infatti, è di ritorno di un lungo infortunio e la sensazione è che dopo la faticosa partita contro i giallorossi di pochi giorni non fa contro l'Inter non sarà rischiato, almeno non dal primo minuto. Al posto dei due difensori sono invece pronti De Sciglio e Chiellini.

Il caso più particolare è però quello di Szczesny. Infatti come annunciato ieri da Allegri in conferenza stampa: "Domani gioca Perin in porta perchè Tek domani arriverà all'ultimo momento per seguire un protocollo, visto che è l'ultimo che si è vaccinato e potrà arrivare solo alla fine. Mattia è tranquillo e sono contento che gioca". Il portiere polacco, fondamentale nella vittoria contro la Roma, quindi non ci sarà. Una brutta notizia per il tecnico bianconero, che per fortuna potrà comunque contare su un portiere di grande esperienza come Perin. Già per il prossimo match di Serie A, però, Szczesny sarà libero di tornare tra i pali.