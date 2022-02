Atalanta-Juventus, i convocati di Allegri e la probabile formazione

La società ha comunicato la lista delle convocazioni per la delicata sfida di domani sera al Gewiss Stadium contro i nerazzurri di Gasperini.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo e conseguente passaggio in semifinale di Coppa Italia, trofeo che rimane uno degli obiettivi stagionali, domani sera la Juve si giocherà una fetta importante di un altro importante obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Contro l'Atalanta Massimiliano Allegri tornerà a schierare Szczesny in porta, dopo la parentesi Perin in coppa. In difesa ci saranno Danilo e Alex Sandro sugli esterni e De Ligt e Bonucci come coppia centrale, vista l'assenza di Chiellini per l'infortunio al polpaccio. Sulla linea di centrocampo invece il tecnico dovrebbe puntare su Locatelli, in vantaggio nel ballottaggio con Arthur, con ai suoi lati Rabiot e Zakaria. In avanti non ci sarà Bernardeschi, ancora out per infortunio. Spazio quindi al tridente pesante con Vlahovic, Dybala e Morata. Una formazione forte fisicamente per affrontare una squadra molto aggressiva come quella di Gasperini, che punta molto sulla sfida atletica con le avversarie. Allegri quindi punta a irrobustire il suo undici bianconero in una sfida che si preannuncia una vera e propria battaglia, tirata fino agli ultimi minuti, vista l'altissima posta in palio. I nerazzurri saranno privi del portiere titolare Musso e del bomber colombiano Duvan Zapata e vengono inoltre da una settimana negativa per le sconfitte contro il Cagliari in campionato e contro la Fiorentina in Coppa Italia. E la Juve vuole approfittarne.