Juve, i convocati in vista della Lazio: out Gatti, Kean e De Sciglio

Dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Cagliari la Juve si prepara a sfidare la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri all'andata hanno vinto 2-0 e possono quindi scendere in campo con una certa tranquillità, ma non dovranno comunque commettere errori. In vista della partita l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati: assente lo squalificato Gatti così come gli infortunati Kean e De Sciglio. Ecco la lista completa: