Juve, i convocati dall’Argentina: out Dybala, c’è Soulè

In vista delle sfide contro Venezuela e Ecuador, l'Argentina ha comunicato i suoi convocati: per la Juve c'è Soulè, assente Dybala

redazionejuvenews

L'Argentina si prepara ad affrontare le ultime due partite di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. La Selecion è già ampiamente qualificata ma non per questo scenderà in campo con l'intenzione di essere sconfitta. Oggi il ct della nazionale albiceleste Scaloni ha comunicato i convocati per i match contro Venezuela ed Ecuador.

Portieri - Armani, Musso (Atalanta), Rulli.

Difensori - Montiel, Foyth, Molina (Udinese), Pezzella, Martinez Quarta (Fiorentina), Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico.

Centrocampisti - Franco Carboni (Inter), Gonzalez (Fiorentina), Paredes, Rodriguez, De Paul, Palacios, Romero (Lazio), Mac Allister, Angel Correa, Soulé (Juventus).

Attaccanti - Ocampos, Valentin Carboni (Inter), Di Maria, Garnacho, Joaquin Correa (Inter), Paz, Messi, Boyè, Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez, Lanzini.

Tra gli assenti spiccano Messi, appena guarito dal Covid e non al meglio della condizione, e Paulo Dybala. Come per la Pulce, anche La Joya non è al meglio della condizione e per questo non è stato convocato. La situazione di Paulo Dybala è tutta da monitorare. Gli agenti dell'argentino lunedì dovrebbero discutere del rinnovo di contratto del loro assistito: arriverà la tanto attesa fumata bianca o sarà invece rottura definitiva? Staremo a vedere.

Sono molti però i giocatori "italiani" impegnati con la nazionale Argentina: Musso, Molina, Quarta, Gonzalez, Correa e Lautaro Martinez. Oltre a loro presenti anche quattro giovani come i fratelli Carboni dell'Inter, Luka Romero della Lazio e Soulè della Juve. Il giovane esterno è l'unico giocatore bianconero convocato dal ct della Selecion. Tra i nomi in questa lista spicca anche Rulli, protagonista assoluto della vittoria del Villareal contro la Juve in Champions League. Il portiere argentino nel primo tempo del match di ritorno contro la squadra di Allegri ha tenuto in parità il risultato a suon di grandi parate. Forse è lui a meritarsi una maglia da titolare, anche se la concorrenza di Musso e Armani si farà sentire.