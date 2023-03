Juve, controlli per Milik: il polacco può rientrare prima della sosta

Allegri può sorridere per il recupero di Angel Di Maria, così come per aver ritrovato un Dusan Vlahovic in crescendo negli ultimi venti minuti contro la Sampdoria. Così come potrà fare affidamento su Moise Kean che dovrà scontare un'altra squalifica in campionato ma è disponibile nelle Coppe. Pogba, Alex Sandro ancora out, Bremer, Bonucci da valutare, tutti si sono sottoposti agli esami medici per valutare le proprie condizioni.