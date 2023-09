Juve, controanalisi rimandate: la sospensione a Pogba si prolunga

Con ogni probabilità le controanalisi previste per Paul Pogba saranno rinviate: si prolunga la sospensione per il giocatore della Juventus

Aumenta l'attesa e l'angoscia di Paul Pogba e della Juventus . Secondo quanto riportato da Sky Sport, le controanalisi del test antidoping effettuato dopo il match della prima giornata di Serie A contro l' Udinese saranno rinviate. Non più il 20 settembre, data indicata in un primo momento, bensì il 5 ottobre.

Due settimane in più che significano altre due settimane di sospensione per Pogba. Nelle più rosee aspettative il giocatore tornerà a disposizione di mister Max Allegri dopo tre settimane no stop. La realtà è però un altra: difficilmente le controanalisi per il giocatore della Juventus porteranno a un esito diverso. Molto più probabile che si possa arrivare a una conferma e una squalifica per il giocatore da definire.