Juve, dalle controanalisi al patteggiamento: cosa farà Pogba?

Dopo la positività al doping Paul Pogba ha solo fino alla mezzanotte di oggi per presentare richiesta per le controanalisi . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le possibilità di un falso positivo sono praticamente nulle e per questo il giocatore potrebbe decidere di saltare questo passaggio e andare subito in tribunale . Ma cosa potrebbe succedere? Secondo la Rosea i casi sono due: la tempestiva ammissione o il patteggiamento .

La seconda alternativa è invece il patteggiamento con spiegazione della non intenzionalità. Nel caso in cui Pogba dovesse riuscire a convincere il tribunale di non aver assunto in maniera intenzionale il farmaco, infatti, la pena passerebbe da 4 a 2 anni, e potrebbe essere ulteriormente dimezzata dalla Procura Nazionale Antidoping. Il problema in questo caso è il se, perchè non è detto che il Polpo riesca a dimostrare la non intenzionalità. Tutto dipenderà dalla difesa del francese, che rischia grosso.