Juve, contro la Lazio quasi al completo: sospiro di sollievo per Allegri

Esami per Gatti e Pogba: via le preoccupazioni dalla Continassa. Mister Allegri punta a riaverli subito dopo la sosta

Pericolo scampato. Sono state ore di apprensione dalle parti della Continassa per le sorti di Federico Gatti e Paul Pogba, che erano usciti malconci dall'impegno contro l'Empoli al Castellani Esclusione lesioni muscolari per il centrocampista francese (che ha riscontrato un leggero sovraccarico al muscolo semimembranoso della coscia destra) che potrà tornare a disposizione del tecnico, così come Gatti che ha riscontrato una distorsione della caviglia ma che ha rassicurato i tifosi con questa IG story stamattina: "Sto facendo di tutto per tornare al più presto".