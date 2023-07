Juve, la Continassa si ripopola: dai test atletici al lavoro personalizzato

Il programma di oggi prevede i primi test atletici e il lavoro personalizzato per gli infortunati alle prese con il recupero

Per oggi sono previsti i test atletici per: Perin, Pinsoglio, Bremer, Vlahovic, Iling, Barrenechea, Ake, Yldiz, Ranocchia, Nicolussi Caviglia, Soulé, Huijsen e Daffara. Allenamento personalizzato per gli altri calciatori bianconeri (già arrivati settimana scorsa) che dovranno recuperare dai rispettivi infortuni: Pogba, Fagioli, Kaio Jorge, Frabotta e De Sciglio.