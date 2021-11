Juve in campo alla Continassa

I bianconeri di nuovo agli ordini di Massimiliano Allegri dopo i giorni di riposo concessi a seguito della vittoria contro la Fiorentina

La Juventus, dopo aver vinto contro la Fiorentina l'ultima giornata di campionato prima della sosta, ha goduto di tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, che oggi ha ritrovato la squadra per iniziare la preparazione verso la sfida contro la Lazio, in programma sabato prossimo allo Stadio Olimpico di Roma. I bianconeri si sono ritrovati a ranghi ridotti, visti i 18 giocatori impegnati con le rispettive nazionali per le partite di qualificazione al prossimo Mondiale.

"Fine del breve periodo di riposo concesso da Mister Allegri alla squadra dopo la vittoria di sabato scorso contro la Fiorentina.

La Juve è tornata oggi in campo, nel pomeriggio, al Training Center: il gruppo, ovviamente privo dei Nazionali, è sceso in campo per lavorare su un programma piuttosto intenso, composto da esercitazioni di torello per la costruzione del gioco, lavoro sul possesso palla finalizzato al ribaltamento dell'azione.

Domani per tutti l’appuntamento in campo è fissato al mattino."

Questo il comunicato apparso sul sito bianconero, che certifica la ripresa dei lavori della squadra. Allegri lavorerà con chi è rimasto a Torino, cercando di tirare fuori il meglio dai giocatori rimasti. Otto sono i calciatori bianconeri sui quali Massimiliano Allegri potrà lavorare in questi giorni, con l'aggiunta di Giorgio Chiellini, tornato dalla Nazionale per lo stesso infortunio che già gli aveva precluso la partita contro la Fiorentina. Nei prossimi giorni lo staff medico valuterà le condizioni del numero 3, e cercherà di recuperarlo per la partita contro la Lazio in programma alla ripresa. A Torino presenti anche Rugani, che dopo la buona partita contro la Fiorentina spera di trovare maggiore spazio nelle prossime gare, DeSciglio e Kean, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, con il terzino che dovrebbe tornare a fine mese, mentre l'attaccante potrebbe essere a disposizione già contro la Lazio, e Arthur e KaioJorge. I due brasiliani sperano di convincere Massimiliano Allegri a un maggior minutaggio, che visto quanto messo in campo sicuramente arriverà nelle prossime partite, soprattutto per l'attaccante.